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13:41, 28 сентября 2023Бывший СССР

Карабахских армян призвали стать частью азербайджанского общества

МИД Азербайджана призвал карабахских армян не покидать места жительства

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Баку призывает армянских жителей Карабаха не покидать места жительства и быть частью азербайджанского общества, заявил МИД Азербайджана.

«Премьер-министру [Николу] Пашиняну хорошо известно, что выезд армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является их личным и индивидуальным решением и не имеет ничего общего с насильственным переселением. (...) Наоборот, мы призываем жителей Армении не покидать места своего проживания и стать частью многоэтнического азербайджанского общества», — сказано в заявлении.

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В МИД Азербайджана также сообщили, что для установления мира и безопасности в регионе Армения должна «устранить препятствия на пути реинтеграции жителей Армении и сосредоточиться на успешном завершении переговорного процесса по мирному договору, основанному на территориальной целостности и суверенитете обеих стран».

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что его страна продолжит принимать комплексные меры для обеспечения потребностей армянского населения Карабаха.

28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Население Карабаха ознакомится с условиями реинтеграции, предложенными Азербайджаном, с целью самостоятельного решения о возвращении или пребывании на карабахской территории.

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    Анастасия Яланская
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