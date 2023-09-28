Карабахских армян призвали стать частью азербайджанского общества

МИД Азербайджана призвал карабахских армян не покидать места жительства

Баку призывает армянских жителей Карабаха не покидать места жительства и быть частью азербайджанского общества, заявил МИД Азербайджана.

«Премьер-министру [Николу] Пашиняну хорошо известно, что выезд армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является их личным и индивидуальным решением и не имеет ничего общего с насильственным переселением. (...) Наоборот, мы призываем жителей Армении не покидать места своего проживания и стать частью многоэтнического азербайджанского общества», — сказано в заявлении.

В МИД Азербайджана также сообщили, что для установления мира и безопасности в регионе Армения должна «устранить препятствия на пути реинтеграции жителей Армении и сосредоточиться на успешном завершении переговорного процесса по мирному договору, основанному на территориальной целостности и суверенитете обеих стран».

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что его страна продолжит принимать комплексные меры для обеспечения потребностей армянского населения Карабаха.

28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Население Карабаха ознакомится с условиями реинтеграции, предложенными Азербайджаном, с целью самостоятельного решения о возвращении или пребывании на карабахской территории.