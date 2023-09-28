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13:53, 28 сентября 2023Россия

Кадыров перепутал российский Aurus с американским Abrams на встрече с Путиным

Кадыров перепутал автомобиль Aurus с танком Abrams на встрече с Путиным

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров перепутал российский автомобиль Aurus с американским танком Abrams в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

«Каждый день уничтожаем технику. Никакие "аурусы"..."абрамусы" как называют их танки, не страшны. Я считаю, что мы им делаем рекламу», — заявил Кадыров, докладывая главе государства об обстановке в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как сообщалось ранее, президент России провел рабочую встречу с главой Чечни в четверг, 28 сентября. Путин предложил Кадырову обсудить ситуацию в экономике Чечни, отметив, что в целом она положительная. Он также попросил руководителя региона передать наилучшие пожелания участникам СВО.

В феврале Кадыров заявлял, что российские военные проводят «генеральную репетицию» уничтожения танков Leopard и Abrams, которые западные страны передали Киеву. Он подчеркнул, что иностранные вооружения «горят очень красиво».

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    Варвара Кошечкина
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