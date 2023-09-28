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12:38, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

Новая ведущая «Жди меня» высказалась о своем назначении

Актриса Бабенко заявила о непростом решении стать ведущей программы «Жди меня»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российская актриса театра и кино и новая ведущая программы «Жди меня» на НТВ Алена Бабенко, сменившая на этом посту коллегу Татьяну Арнтгольц, заявила, что хотя проект давно ей нравился, решение стать лицом передачи далось ей непросто. Ее комментарий опубликован на сайте НТВ.

«Мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз, будь то сама история или человек, который ее рассказывает, и тем более невероятный момент встречи, когда ты становишься ее свидетелем», — высказалась Бабенко о своем назначении. Вместе с тем актриса добавила, что так как в прошлом передачу вели ее коллеги по театру «Современник» — актеры Игорь Кваша и Михаил Ефремов — то она решила, что также справится с этой должностью.

В пресс-службе НТВ изданию «РБК Life» сообщили, что первый выпуск «Жди меня» с Бабенко выйдет в пятницу, 29 сентября.

О решении предыдущей ведущей программы Татьяны Арнтгольц покинуть проект сообщалось 27 сентября. Актриса объяснила свой уход усталостью. Ее соведущий, народный артист России Александр Лазарев также пояснил, что Арнтгольц захотела больше времени посвящать работе в театре и кино.

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    Маргарита Щигарева
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