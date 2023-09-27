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12:12, 27 сентября 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Жди меня» назвала причину ухода из программы

Ведущая Арнтгольц объяснила усталостью уход из телепрограммы «Жди меня» на НТВ

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская актриса Татьяна Арнтгольц сообщила, что покинула пост ведущей телепрограммы «Жди меня» на НТВ, которую вела в течение пяти лет, из-за усталости. Причину ухода она назвала в беседе с изданием StarHit.

«Очень люблю эту программу, вела ее прекрасные пять лет! Но она требует огромной эмпатии, включения... Без этого быть ведущей такой программы нечестно! Я устала. Просто устала», — объяснила Арнтгольц. Она добавила, что любит команду телепрограммы и благодарна ей за годы совместной работы.

Актриса также опровергла предположения о том, что покинула передачу из-за конфликта или беременности. Кроме того, по словам Арнтгольц, она переживала из-за того, что оставляет своего соведущего, народного артиста России Александра Лазарева.

Уточняется, что новой соведущей в «Жди меня» стала актриса Алена Бабенко.

Об уходе Арнтгольц из программы ранее рассказал Александр Лазарев. Он пояснил, что коллега покинула передачу, так как ей захотелось больше времени посвящать работе в театре и кино.

Лазарев и Арнтгольц стали ведущими «Жди меня» в 2018 году. В начале работы в проекте актриса рассказывала, что у нее тяжелый график. Вместе с тем, как делилась Арнтгольц, участие в программе давало ей много энергии.

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    Маргарита Щигарева
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