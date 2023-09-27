Ведущая «Жди меня» назвала причину ухода из программы

Ведущая Арнтгольц объяснила усталостью уход из телепрограммы «Жди меня» на НТВ

Известная российская актриса Татьяна Арнтгольц сообщила, что покинула пост ведущей телепрограммы «Жди меня» на НТВ, которую вела в течение пяти лет, из-за усталости. Причину ухода она назвала в беседе с изданием StarHit.

«Очень люблю эту программу, вела ее прекрасные пять лет! Но она требует огромной эмпатии, включения... Без этого быть ведущей такой программы нечестно! Я устала. Просто устала», — объяснила Арнтгольц. Она добавила, что любит команду телепрограммы и благодарна ей за годы совместной работы.

Актриса также опровергла предположения о том, что покинула передачу из-за конфликта или беременности. Кроме того, по словам Арнтгольц, она переживала из-за того, что оставляет своего соведущего, народного артиста России Александра Лазарева.

Уточняется, что новой соведущей в «Жди меня» стала актриса Алена Бабенко.

Об уходе Арнтгольц из программы ранее рассказал Александр Лазарев. Он пояснил, что коллега покинула передачу, так как ей захотелось больше времени посвящать работе в театре и кино.

Лазарев и Арнтгольц стали ведущими «Жди меня» в 2018 году. В начале работы в проекте актриса рассказывала, что у нее тяжелый график. Вместе с тем, как делилась Арнтгольц, участие в программе давало ей много энергии.