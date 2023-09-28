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23:08, 28 сентября 2023Мир

Минобороны США заявило о наихудшем сценарии в случае шатдауна

Пентагон: в случае шатдауна военные США будут работать без оплаты
СюжетМинобороны:

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

Американские военные в случае приостановки работы федерального правительства (шатдауна) будут работать без оплаты. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Кроме того, сотни тысяч гражданских сотрудников отправятся в неоплачиваемые отпуска. По словам Сингх, правительственный шатдаун является худшим сценарием для ведомства. Заместитель пресс-секретаря Минобороны США подчеркнула, что работу прекратит абсолютное большинство гражданских служащих.

Ранее президент США Джо Байден признал, что не готов к предотвращению шатдауна. Он отметил, что не знает, какие действия он мог бы для этого предпринять.

Шатдаун может произойти к 1 октября, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений. Как писало агентство Moody's, возможная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может привести к понижению кредитного рейтинга страны.

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    Марина Совина
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