Минобороны США заявило о наихудшем сценарии в случае шатдауна

Пентагон: в случае шатдауна военные США будут работать без оплаты

Американские военные в случае приостановки работы федерального правительства (шатдауна) будут работать без оплаты. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Кроме того, сотни тысяч гражданских сотрудников отправятся в неоплачиваемые отпуска. По словам Сингх, правительственный шатдаун является худшим сценарием для ведомства. Заместитель пресс-секретаря Минобороны США подчеркнула, что работу прекратит абсолютное большинство гражданских служащих.

Ранее президент США Джо Байден признал, что не готов к предотвращению шатдауна. Он отметил, что не знает, какие действия он мог бы для этого предпринять.

Шатдаун может произойти к 1 октября, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений. Как писало агентство Moody's, возможная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может привести к понижению кредитного рейтинга страны.