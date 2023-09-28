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21:05, 28 сентября 2023Культура

Лазарев рассказал об издевательствах Богомолова над актерами «Ленкома»

Лазарев рассказал об издевательствах режиссера Богомолова над актерами «Ленкома»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Советский и российский актер Александр Лазарев рассказал об издевательствах режиссера Константина Богомолова над артистами в театре «Ленком». Слова артиста приводит Telegram-канал «НеМалахов».

Лазарев подчеркнул, что не знаком с постановщиком, но то, что Богомолов делал в культурном учреждении, «было нехорошо». «Настолько нечестно и несправедливо по отношению к классике, театру, вообще к сцене, неуважительно к актерам. Над актерами он просто издевался. Его задача — перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста. Сказать: "А вот это вы съедите? Ешьте!" Провоцирует публику», — резюмировал народный артист.

Известно, что Богомолов поставил на сцене «Ленкома» «Бориса Годунова» и спектакль «Князь» по мотивам романа Федора Достоевского. Лазарев возмутился, что в данных постановках есть ряд скандальных сцен.

В июле сообщалось, что французского актера и звезду фильмов «Он и Она» и «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса обвинили в изнасилованиях. Отмечалось, что артист находился под следствием после того, как три женщины обвинили его в насилии.

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    Сергей Равин
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