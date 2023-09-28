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19:38, 28 сентября 2023Среда обитания

Американцам предсказали массовое отравление из-за глобальной проблемы

Earth's Future: 132 тысячам американских городов грозит отравление химикатами

Фото: Reuters

Американцам предсказали массовое отравление из-за глобальной проблемы. 132 тысячам американских городов грозит отравление ядовитыми химикатами в результате подъема уровня грунтовых вод, говорится в публикации научного журнала Earth's Future.

Заводы, автозаправочные станции, военные базы и другие промышленные объекты оставили после себя почву, загрязненную канцерогенными химическими веществами и тяжелыми металлами. В то же время из-за глобального потепления все больше тают ледники и нагреваются воды в морях и океанах. Расширяясь, они занимают больше пространства и повышают общий уровень Мирового океана. Особые риски несут прибрежные районы: воды океана, когда их уровень поднимается, выталкивают на поверхность земли грунтовые воды.

В результате скопившиеся в почве химикаты просачиваются в воду. Бензол, трихлорэтилен и другие химические вещества, вызывающие рак, могут испаряться и проникать в дома, школы и предприятия через канализационные трубы или трещины в фундаментах зданий, разъяснили специалисты. Так, в 2020 году администрация временно закрыла среднюю школу в калифорнийском Окленде после обнаружения в грунтовых водах на территории заведения трихлорэтилена.

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По результатам исследования было выявлено 326 уязвимых объектов федеральной программы по восстановлению природы. В районе залива Сан-Франциско ученые насчитали свыше пяти тысяч загрязняющих почву учреждений, находящихся под управлением правительства. Опасность прежде всего грозит штатам Калифорния, Нью-Йорк и Нью-Гэмпшир. По статистике, среди населения именно этих штатов велико число семей с низким достатком.

В 2020 году из-за загрязнения Халактырского пляжа на Камчатке пострадали минимум 60 серферов — они жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию, но проблемы проходили после сна. Сначала они думали, что это связано с планктоном или цветением водорослей. На берег пляжа выбросило множество мертвой рыбы и морских животных, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Позднее неподалеку от загрязненного пляжа обнаружили полигон ядовитых отходов. Тогда визуальных повреждений и утечек на полигоне не выявили.

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    Виктория Клабукова
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