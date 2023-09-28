МВД: Черногория экстрадировала россиянина, обвиненного в педофилии

Из Черногории экстрадировали находившегося в международном розыске россиянина Игоря Фомина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в мае 2021 года в Новосибирске фигурант неоднократно домогался 14-летней девочки. Он также бил ее. Затем педофил скрылся от следствия за границей. По поручению Генпрокуратуры России его объявили в международный розыск. В мае 2023 года мужчину задержали в Черногории.

Теперь он передан сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву. Россиянин обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений.

Ранее стало известно, что власти Вьетнама экстрадировали гражданина России Даниила Колодницкого, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере.