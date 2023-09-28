Задержана владелица крымского банка по подозрению в многомиллиардной растрате

В Подмосковье полиция задержала владелицу крымского банка Сергееву за растраты

В подмосковном коттеджном поселке «Европа-1» полиция задержала предполагаемую владелицу обанкротившегося и лишенного лицензии крымского банка ВВБ Анджелу Сергееву по подозрению в многомиллиардной растрате. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 («Особо крупная растрата») УК РФ. Следствие намерено обратиться в Басманный районный суд с ходатайством об аресте Сергеевой.

По данным издания, в интересах задержанной топ-менеджмент банка осуществлял многомиллиардные хищения. Изначально ВВБ базировался в Ярославле, но в 2015 году переехал в Севастополь и стал одним из ключевых на полуострове. Кредитная организация приобрела большое количество проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Банку искали санаторов, но после аудита стало понятно, что ситуация в нем катастрофическая. К примеру, был выявлен масштабный вывод активов незадолго до краха. В итоге долг ВВБ перед кредиторами составил более 12,3 миллиарда рублей.

В 2018 году Банк России отозвал лицензию ВВБ, а в 2019 году началось расследование в отношении топ-менеджмента банка. Фигуранты дела рассказали, что сомнительные займы получали приближенные к Сергеевой люди. По версии «Коммерсанта», она станет основным фигурантом дела. Источник издания рассказал, что владелицу банка будут проверять на возможную причастность к другим преступлениям.