Выгоду от покупки дачи осенью оценили

«ЦИАН»: спрос на дачи будет падать, а на коттеджи — расти

Эксперты оценили выгоду от покупки дачи осенью. В разговоре с РБК они проанализировали динамику спроса и предложения на этот вид загородного жилья.

Снижение лотов по дачам осенью закономерно, считают эксперты. По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, объем предложения начинает сокращаться и терять разнообразие уже в конце августа, к сентябрю в продаже остаются наименее выгодные по цене варианты. В текущем году продажи доля продаваемых дач среди всей загородной недвижимости сократилась. Стали преобладать свежепостроенные коттеджи и таунхаусы, продажа которых продиктована сроками сдачи объекта в эксплуатацию, а не личными обстоятельствами продавца. На платформе «Авито Недвижимость» в сентябре 2023 года число продавцов дач снизилось почти на 7 процентов в сравнении с сентябрем 2022-го, уступив место новым загородным постройкам.

Желающих приобрести дачный домик, наоборот, только прибавилось. В конце лета 2023 года аналитики «Инком-Недвижимости» зафиксировали 15-процентный рост спроса на дачи по сравнению с летом 2022-го. В прошедшем августе покупатели с планами на ипотеку активизировались из-за повышения ключевой ставки и увеличения первоначального кредитного взноса, чтобы опередить изменения условий оформления, пояснила начальник отдела направления «Загородная недвижимость» компании «Инком-Недвижимость» Татьяна Максимова. В долгосрочной же перспективе спрос на дачи, полагает Попов, будет падать, а привлекательность современных застроек будет стремиться вверх. Максимова также предрекает круглогодично стабильный спрос на новые загородные объекты, особенно если они продаются под ключ.

По подсчетам аналитиков, в сентябре 2023 года подмосковная дача в среднем стоит 4,6 миллиона рублей. В «ЦИАНе» при этом добавили, что ее средняя цена снижается более чем на миллион, если учитывать ограничения по площади дома и назначению участка, а также сезонность проживания в ней.

В зимние месяцы число выставленных лотов падает в полтора-два раза еще и из-за того, что организовать просмотр дачного объекта круглый год невозможно. Эффективность просмотров на такие застройки снижается с наступлением холодов, объясняют эксперты. Однако именно в такую погоду покупатель имеет возможность понять, затапливается ли участок, протекает ли кровля, как работают дренажная система и ливневая канализация.

Ранее аналитики рассказали, что за последний год аренда загородного жилья в Подмосковье и Новой Москве подешевела на 10-15 процентов, в элитном сегменте — на 5-7 процентов. По мнению риелторов, снижение ставок аренды обусловлено уменьшением спроса и ранее неоправданно завышенным уровнем цен.