Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:54, 28 сентября 2023Среда обитания

Выгоду от покупки дачи осенью оценили

«ЦИАН»: спрос на дачи будет падать, а на коттеджи — расти

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Эксперты оценили выгоду от покупки дачи осенью. В разговоре с РБК они проанализировали динамику спроса и предложения на этот вид загородного жилья.

Снижение лотов по дачам осенью закономерно, считают эксперты. По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, объем предложения начинает сокращаться и терять разнообразие уже в конце августа, к сентябрю в продаже остаются наименее выгодные по цене варианты. В текущем году продажи доля продаваемых дач среди всей загородной недвижимости сократилась. Стали преобладать свежепостроенные коттеджи и таунхаусы, продажа которых продиктована сроками сдачи объекта в эксплуатацию, а не личными обстоятельствами продавца. На платформе «Авито Недвижимость» в сентябре 2023 года число продавцов дач снизилось почти на 7 процентов в сравнении с сентябрем 2022-го, уступив место новым загородным постройкам.

Материалы по теме:
Налог с продажи квартиры в 2023 году. Кто и когда может не платить НДФЛ при продаже недвижимости
Налог с продажи квартиры в 2023 году.Кто и когда может не платить НДФЛ при продаже недвижимости
18 сентября 2023
Скидки, бонусы и мебель в подарок. Как сэкономить при покупке квартиры на первичном рынке этой осенью?
Скидки, бонусы и мебель в подарок. Как сэкономить при покупке квартиры на первичном рынке этой осенью?
Промо
19 сентября 2023

Желающих приобрести дачный домик, наоборот, только прибавилось. В конце лета 2023 года аналитики «Инком-Недвижимости» зафиксировали 15-процентный рост спроса на дачи по сравнению с летом 2022-го. В прошедшем августе покупатели с планами на ипотеку активизировались из-за повышения ключевой ставки и увеличения первоначального кредитного взноса, чтобы опередить изменения условий оформления, пояснила начальник отдела направления «Загородная недвижимость» компании «Инком-Недвижимость» Татьяна Максимова. В долгосрочной же перспективе спрос на дачи, полагает Попов, будет падать, а привлекательность современных застроек будет стремиться вверх. Максимова также предрекает круглогодично стабильный спрос на новые загородные объекты, особенно если они продаются под ключ.

По подсчетам аналитиков, в сентябре 2023 года подмосковная дача в среднем стоит 4,6 миллиона рублей. В «ЦИАНе» при этом добавили, что ее средняя цена снижается более чем на миллион, если учитывать ограничения по площади дома и назначению участка, а также сезонность проживания в ней.

В зимние месяцы число выставленных лотов падает в полтора-два раза еще и из-за того, что организовать просмотр дачного объекта круглый год невозможно. Эффективность просмотров на такие застройки снижается с наступлением холодов, объясняют эксперты. Однако именно в такую погоду покупатель имеет возможность понять, затапливается ли участок, протекает ли кровля, как работают дренажная система и ливневая канализация.

Ранее аналитики рассказали, что за последний год аренда загородного жилья в Подмосковье и Новой Москве подешевела на 10-15 процентов, в элитном сегменте — на 5-7 процентов. По мнению риелторов, снижение ставок аренды обусловлено уменьшением спроса и ранее неоправданно завышенным уровнем цен.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    Армения хочет обойти решение об «аресте» Путина, но ратифицировать Римский статут. Как это изменит отношения с Россией?

    Российский летчик назвал особенности Су-57

    Покупка мужчиной нового iPhone обернулась скандалом и разводом

    В МИД России отказались признать талибов террористами по существу

    Обстрелявшего жилой дом из гранатомета украинского военного осудили

    Лицеистов ВШЭ вызвали к директору из-за флага с фразой «Мы русские, с нами бог»

    Педиатр предупредила об опасности поделок из опавших листьев

    СКР возбудил дело против мужчины за фото с нацистской символикой

    В Белоруссии заявили о нарушении границы польским вертолетом

    В США назвали Байдена умственно неполноценным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости