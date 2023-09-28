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10:56, 28 сентября 2023Культура

Стало известно о жизни Жерара Депардье после отъезда из России

Получивший гражданство России Жерар Депардье уехал из страны и живет в Европе
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Thierry Roge / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Стало известно о жизни получившего российское гражданство французского актера Жерара Депардье. Об этом сообщает News.ru.

Артист получил гражданство России в 2013 году. Через три года он прописался в Новосибирске и начал заниматься развитием своего бизнеса в стране: основал продюсерский центр и запустил производство продуктов питания. Помимо этого, в планах актера были съемки документального фильма, посвященного Новосибирску.

С 2015 года артист проживал в Бельгии, а через три года после этого переехал в Алжир, где приобрел виноградники. Отмечается, что Депардье является гражданином обоих государств.

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) артист выступил с критикой в адрес российских властей. В ответ в Госдуме предложили лишить его гражданства России. Депардье закрыл продюсерский центр, а также приостановил работу над картиной «НормандияНеман», посвященной французским летчикам, сражавшимся за СССР во время Второй мировой войны.

В феврале 2023 года актер признался, что события на Украине не повлияли на его отношение к России. «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то только за ее культуру», — рассказал он.

По словам его представителя, сейчас Депардье проживает в Европе, не занимается поддержкой беженцев и гуманитарной помощью, а также планирует вернуться в Россию.

Ранее стало известно, что уехавшие из России после начала СВО артисты столкнулись с отменой выступлений за границей.

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    Анастасия Астахова
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