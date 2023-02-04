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14:33, 4 февраля 2023Культура

Депардье назвал себя русским в ответ на вопрос об СВО

Жерар Депардье заявил, что события на Украине не повлияли на его любовь к России

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Имеющий российское гражданство французский актер Жерар Депардье заявил, что события на Украине не повлияли на его отношение к России. Об этом он высказался в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine.

В ответ на вопрос об СВО и событиях на Украине Депардье сказал, что для него ничего не изменилось. «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то только за ее культуру», — рассказал он. При этом, отметил 74-летний артист, он предпочитает избегать разговоров на тему СВО. «Никто не может сказать на этот счет ничего толкового!» — высказался он.

Также Депардье попросил не смешивать политику и искусство. «Я ненавижу, когда смешивают политику и актерское мастерство. Я не могу сказать ничего кроме того, что война — это бред», — заключил он.

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Ранее стала известна причина закрытия продюсерского центра Депардье в России. По словам пресс-секретаря артиста, Депардье принял это решение в целях экономии.

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Александра Лисица
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