68-летняя Алена Долецкая снялась в прозрачной кофте на голое тело

Бывший главный редактор российской версии журнала Vogue Алена Долецкая снялась в откровенном наряде на голое тело и восхитила поклонников. Фото опубликовала журналистка Екатерина Федорова в личном Telegram-канале.

На размещенном снимке 68-летняя женщина предстала в салоне красоты в прозрачной кофте, отказавшись от бюстгальтера. Помимо этого, она надела черные джинсы, спрятав руки в карманы, и воспользовалась шнурком в качестве пояса. Свой образ экс-главред Vogue дополнила объемной у корней укладкой на длинных волосах и макияжем в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала тонкое ожерелье и серьги.

Фанаты оценили внешний вид журналистки в комментариях под постом. «Великолепна», «Смело», «Лучшая», «Низкий поклон», — высказались они.

Ранее в сентябре 50-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини. Знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена позирующей перед камерой в купальнике черного цвета. Видно, что наряд звезды был оформлен широким тканевым чокером, который соединялся с бюстгальтером, а также декоративными розами.