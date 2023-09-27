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11:42, 27 сентября 2023Ценности

50-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини

Фото: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена позирующей перед камерой в бикини черного цвета. Видно, что купальник звезды оформлен широким тканевым чокером, который соединяется с бюстгальтером, а также декоративными розами. При этом ее образ дополняют туфли с застежкой на щиколотках и объемные локоны.

Фото: @katebeckinsale

Поклонники восхитились моложавой внешностью Бекинсейл, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 85 тысяч лайков. «Ты не выглядишь на 50. Скорее на 25», «Самая красивая женщина в мире», «Совершенно невероятная фигура», «Что вы делали со своим телом? Это потрясающе», «Невозможно в этом возрасте выглядеть так роскошно», — высказывались они.

Ранее Кейт Бекинсейл посетила афтепати музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA) в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Знаменитость появилась на мероприятии в платье длины макси из прозрачной ткани бирюзового цвета. На размещенных кадрах видно, что обнаженную грудь телезвезды прикрывали аппликации в виде серебристых цветов.

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    Мария Винар
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