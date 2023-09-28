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12:59, 28 сентября 2023Мир

В Польше раскритиковали желание Киева снять запрет на поставки зерна

Правительство Польши раскритиковало желание Киева снять запрет на поставки зерна

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Желание Киева снять запрет на поставки украинского зерна в еврозону недопустимо. С критикой такой инициативы выступил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, передает РИА Новости.

«Украина де-факто хочет, чтобы товары могли въезжать в Польшу без четких ограничений. На данный момент это неприемлемо», — сказал он.

По его словам, эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока мы Варшава не решит, что оно не оказывает негативного влияния на аграрный рынок страны. Это вряд ли произойдет в ближайшей перспективе, добавил Мюллер.

Он также отметил, что отзыв Украиной своей жалобы из ВТО показал бы, что Украина все же хочет говорить по-партнерски, а не процессуально.

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    Виктория Кондратьева
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