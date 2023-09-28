МЧС Узбекистана сообщило о взрыве на складе в Ташкенте

МЧС Узбекистана: в результате взрыва на складе в Ташкенте нет пострадавших

МЧС Узбекистана в своем Telegram-канале сообщило о пожаре в результате взрыва на одном из складов, располагающихся в Ташкенте.

«Поступило сообщение о пожаре, вызванном сильной молнией на одном из складов Сергелийского района города Ташкента», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают 16 пожарно-спасательных бригад. Данных о пострадавших нет.

Ранее о взрыве в узбекской столице сообщил Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, взрывная волна ощущалась даже в 30 километрах от эпицентра взрыва, в домах поблизости выбило окна и двери.

25 сентября мощный взрыв произошел на бензохранилище в районе автодороги Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что в результате взрыва ранения получили свыше 200 человек. Врачи оценивали состояние большинства из них как тяжелое или крайне тяжелое.