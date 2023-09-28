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02:14, 28 сентября 2023Бывший СССР

В Ташкенте прогремел мощный взрыв

Mash: мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана Ташкенте, начался пожар

Фото: Telegram-канал SHOT

Мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана Ташкенте, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, это произошло на складах в промзоне Янгихаетского района, начался сильный пожар.

По словам очевидцев, взрывная волна ощущалась даже в 30 километрах от эпицентра взрыва, в домах поблизости выбило окна и двери.

Как уточняет Telegram-канал Baza, взрыв произошел на территории таможенного склада аэропорта Ташкента. Пожар охватил большую территорию, на место прибыли десятки пожарных машин и карет скорой помощи.

Официальной информации на данный момент не поступало. Также неизвестно о пострадавших.

25 сентября мощный взрыв произошел на бензохранилище в районе автодороги Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что в результате взрыва ранения получили свыше 200 человек. Врачи оценивали состояние большинства из них как тяжелое или крайне тяжелое.

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    Марина Совина
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