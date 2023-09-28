В МИД заявили о расширении географии авиарейсов между Россией и Грузией

Глава МИД Лавров: связи между Москвой и Тбилиси успешно развиваются

Связи между Россией и Грузией успешно развиваются, страны расширяют географию авиарейсов. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам высокопоставленного дипломата, введение на основе взаимности безвизового режима и для грузинских граждан, а также установление воздушного сообщения делают связи Москвы и Тбилиси более удобными и комфортными.

«Количество рейсов расширяется, география прямых рейсов тоже расширяется, растет товарооборот», — заявил министр.

Более того, глава ведомства отметил, что большим спросом в России пользуются многие грузинские традиционные товары экспорта, в частности вино и Боржоми.

Ранее в сентябре Грузия разрешила российским авиакомпаниям «Азимут» и Red Wings увеличить частоту полетов в страну в зимнем расписании. Об этом сообщили представители Агентства гражданской авиации Минэкономики республики.