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09:35, 28 сентября 2023Путешествия

В МИД заявили о расширении географии авиарейсов между Россией и Грузией

Глава МИД Лавров: связи между Москвой и Тбилиси успешно развиваются

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Связи между Россией и Грузией успешно развиваются, страны расширяют географию авиарейсов. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам высокопоставленного дипломата, введение на основе взаимности безвизового режима и для грузинских граждан, а также установление воздушного сообщения делают связи Москвы и Тбилиси более удобными и комфортными.

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«Количество рейсов расширяется, география прямых рейсов тоже расширяется, растет товарооборот», — заявил министр.

Более того, глава ведомства отметил, что большим спросом в России пользуются многие грузинские традиционные товары экспорта, в частности вино и Боржоми.

Ранее в сентябре Грузия разрешила российским авиакомпаниям «Азимут» и Red Wings увеличить частоту полетов в страну в зимнем расписании. Об этом сообщили представители Агентства гражданской авиации Минэкономики республики.

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