В МИД заявили о расширении географии авиарейсов между Россией и Грузией
Связи между Россией и Грузией успешно развиваются, страны расширяют географию авиарейсов. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам высокопоставленного дипломата, введение на основе взаимности безвизового режима и для грузинских граждан, а также установление воздушного сообщения делают связи Москвы и Тбилиси более удобными и комфортными.
«Количество рейсов расширяется, география прямых рейсов тоже расширяется, растет товарооборот», — заявил министр.
Более того, глава ведомства отметил, что большим спросом в России пользуются многие грузинские традиционные товары экспорта, в частности вино и Боржоми.
Ранее в сентябре Грузия разрешила российским авиакомпаниям «Азимут» и Red Wings увеличить частоту полетов в страну в зимнем расписании. Об этом сообщили представители Агентства гражданской авиации Минэкономики республики.