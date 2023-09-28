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05:46, 28 сентября 2023Мир

Лавров назвал виновного в разрушении территориальной целостности Украины

Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что именно западные страны разрушили территориальную целостность Украины. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины и отметил, что это произошло, когда лидеры стран признались в неисполнении Минских соглашений.

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«Когда в открытую соавторы [президента России] Владимира Путина по минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся», — уточнил он.

Министр напомнил, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко еще в прошлом году рассказали, что минские договоренности «нужны были только для того, чтобы выиграть время с целью пополнения военных арсеналов украинского режима против Российской Федерации».

Лавров уже ранее заявлял, что страны коллективного Запада, виновные в развале Минских соглашений, также несут прямую ответственность за развал и конфликт на Украине.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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