Лавров назвал виновного в разрушении территориальной целостности Украины

Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что именно западные страны разрушили территориальную целостность Украины. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины и отметил, что это произошло, когда лидеры стран признались в неисполнении Минских соглашений.

«Когда в открытую соавторы [президента России] Владимира Путина по минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся», — уточнил он.

Министр напомнил, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко еще в прошлом году рассказали, что минские договоренности «нужны были только для того, чтобы выиграть время с целью пополнения военных арсеналов украинского режима против Российской Федерации».

Лавров уже ранее заявлял, что страны коллективного Запада, виновные в развале Минских соглашений, также несут прямую ответственность за развал и конфликт на Украине.