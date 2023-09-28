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20:21, 28 сентября 2023Экономика

Россияне приготовились к резкому росту цен

«Выберу.ру»: 65 % россиян допускают значительный рост инфляции в ближайший год

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

65 процентов россиян допускают резкое ускорение роста цен в ближайший год, а 35 процентов, напротив, считают, что инфляция скорее будет снижаться, чем расти, выяснили в ходе опроса аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

У россиян также узнали, как они собираются действовать в условиях роста цен. 37 процентов опрошенных заявили, что ради защиты от инфляции следует вкладывать свободные средства в покупку недвижимости — этот инвестиционный инструмент они считают самым надежным в период экономической турбулентности.

Каждый четвертый (24 процента) намерен принять меры для улучшения своего финансового благополучия — инфляция, по их словам, является стимулом для поиска дополнительного дохода или работы с более высокой зарплатой. 39 респондентов при этом не планируют никаких серьезных изменений в своем образе жизни и собираются просто сократить траты.

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В опросе приняли участие две тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет из следующих городов-миллионников: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Ранее ЦБ сообщил, что в сентябре оценка инфляционных ожиданий россиян на ближайший год составила 11,7 процента (рост на 0,2 процентного пункта по отношению к августу). Отмечается, что инфляционные ожидания в сентябре выросли только у россиян без сбережений. У респондентов, имеющих накопления, аналогичный показатель снизился на 0,1 процентного пункта и составил 10,3 процента. Тем не менее уровень инфляционных ожиданий у россиян остается повышенным, указали в ЦБ.

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    Софья Ермакова
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