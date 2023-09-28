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17:43, 28 сентября 2023Наука и техника

iPhone SE получит порт USB-C

MacRumors: следующий iPhone SE выйдет с портом USB-C и кнопкой «Действие»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Журналисты издания MacRumors рассказали о важных особенностях смартфона iPhone SE четвертого поколения. Об этом сообщается на сайте медиа.

Авторам стало известно, что аппарат получит модифицированное шасси iPhone 14. Девайс будет оснащен портом USB-C — как и смартфоны серии iPhone 15. Также устройство получит настраиваемую кнопку «Действие» (Action), которую имеют премиальные флагманы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Несмотря на нововведения, iPhone SE 4 должен остаться с одинарной камерой. Однако Apple может установить вместо 12-мегапиксельного объектива сенсор разрешением 48 мегапикселей. По информации источников, в Apple еще обсуждают дизайн основной камеры.

Кроме того, телефон должен выйти с OLED-дисплеем и Face ID — кнопки Home с Touch ID не будет. Девайс также может оказаться первым смартфоном бренда, который получит фирменный 5G-модем. SE фигурирует в отчетах под кодовым названием Ghost («Призрак»), сроки выхода модели не раскрываются. Последний смартфон серии — iPhone SE третьего поколения — был выпущен в марте 2022 года.

В августе инсайдеры сообщали, что новый аппарат серии iPhone SE будет иметь дизайн в стиле актуальных смартфонов Apple. Также девайс получит практически безрамочный дисплей с экранным вырезом и биометрическим сенсором Face ID.

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    Андрей Ставицкий
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