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14:37, 14 августа 2023Наука и техника

Раскрыты характеристики iPhone SE 4

Unknownz21: iPhone SE получит дизайн iPhone 14, порт USB-C и кнопку Action
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mike Segar / Reuters

Новый аппарат серии iPhone SE будет иметь дизайн в стиле актуальных смартфонов Apple. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер под ником Unknownz21.

В серии постов автор заявил, что компания Apple наконец-то откажется от рамочного дизайна и кнопки Touch ID в линейке iPhone. Так, новый девайс должен получить практически безрамочный дисплей с экранным вырезом и биометрическим сенсором Face ID. Из этого следует, что гаджет будет оснащен OLED-экраном.

Также Unknownz21 раскрыл информацию о других характеристиках девайса. По его словам, SE четвертого поколения выйдет с портом USB-C, который, согласно слухам, будут иметь все устройства линейки iPhone 15. Кроме того, iPhone SE 4 должен получить кнопку «Действие» (Action), которая также появится в смартфонах Apple 2023 года выпуска. Она заменит собой физический переключатель звука.

В отчете говорится, что, несмотря на все нововведения, iPhone SE выйдет с одинарной камерой. Один объектив основной камеры имели все смартфоны этой серии, выпускаемой с 2016 года.

В июле источники издания The Elec заявили, что корпорация Apple была вынуждена перенести выход нового iPhone SE из-за проблем своего поставщика. Ожидается, что новый доступный смартфон представят не раньше 2025 года.

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    Андрей Ставицкий
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