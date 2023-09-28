Канадского премьера призвали набраться смелости и извиниться перед россиянами

Посол Степанов: Трюдо нужно извиниться перед русскими за чествование ветерана СС

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов отметил, что извинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за чествования 98-летнего ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте страны недостаточно. По его словам, ему следует набраться смелости и извиниться за данный инцидент перед россиянами, сообщает ТАСС.

«Произнесенные премьер-министром Джастином Трюдо в заявлении в Палате общин так называемые извинения — вовсе не извинения. И этих слов недостаточно», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на наличие определенных разногласий между Москвой и Оттавой, последней необходимо «найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент».

Ранее глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий высмеял извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем и назвал их жалким лепетом оправдания. По его мнению, канадский премьер пошел на этот шаг на фоне общественного скандала, а не из искренних чувств.

22 сентября на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего ветерана 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, которого спикер палаты общин Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Инцидент вызвал волну возмущения как в России, так и в западных странах.