Украинские военные нанесли удар по школе и детсаду в Херсонской области

ВСУ ударили по школе и детсаду в селе Херсонской области, ранив воспитательницу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Подо-Калиновка в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

В результате были повреждены здания школы и детского сада и ранена воспитательница, которая находилась на улице во время обстрела. По словам Алексеенко, в момент удара в школе также находились дети.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что в районе Белогоровки российские военные зафиксировали украинскую батарею гаубиц Д-20, наносящую хаотичные удары по Лисичанску и его окрестностям.