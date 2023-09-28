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19:49, 28 сентября 2023Бывший СССР

Украинские военные нанесли удар по школе и детсаду в Херсонской области

ВСУ ударили по школе и детсаду в селе Херсонской области, ранив воспитательницу
СюжетРакетные удары по Украине:
Фото с места событий

Фото с места событий. Фото: Telegram-канал Андрея Алексеенко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Подо-Калиновка в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

В результате были повреждены здания школы и детского сада и ранена воспитательница, которая находилась на улице во время обстрела. По словам Алексеенко, в момент удара в школе также находились дети.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что в районе Белогоровки российские военные зафиксировали украинскую батарею гаубиц Д-20, наносящую хаотичные удары по Лисичанску и его окрестностям.

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    Алевтина Запольская
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