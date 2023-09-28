Марочко заявил об ударах по Лисичанску и его окрестностям из гаубиц ВСУ Д-20

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что с помощью аэроразведки в районе Белогоровки российские военные зафиксировали украинскую батарею гаубиц Д-20. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносят хаотичные удары по Лисичанску и его окрестностям. По его словам, гаубицы обладают признаками изношенности, поэтому вести прицельный огонь из них невозможно.

Ранее Марочко сообщил о переброске ВСУ модернизированных «Градов» под Артемовск. Он уточнил, что прибытие украинского реактивно-артиллерийского дивизиона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ с «Градами» на шасси «Урал» было отмечено в районе населенного пункта Часов Яр. До этого Марочко сообщал о активизации боевой авиации Воздушных сил ВСУ на купянском направлении.