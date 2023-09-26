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09:52, 26 сентября 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о переброске ВСУ модернизированных «Градов» под Артемовск

Марочко: ВСУ перебросили модернизированные «Грады» на донецкое направление

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с модернизированными реактивными системами залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» были переброшены на донецкое направление. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что прибытие украинского реактивно-артиллерийского дивизиона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ с «Градами» на шасси «Урал» было отмечено в районе населенного пункта Часов Яр под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). По его словам, в кабинах таких машин стационарно установлен планшет с картами для расчетов целенаведения. Кроме того, на каждой установке имеется оборудование для использования спутниковой системы Starlink.

Ранее Марочко сообщал о активизации боевой авиации Воздушных сил ВСУ на купянском направлении. При этом он указал на то, что украинские пилоты держатся на безопасном для себя расстоянии, стараясь не входить в зону поражения российских средств противовоздушной обороны.

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    Алевтина Запольская
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