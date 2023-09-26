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07:49, 26 сентября 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об активизации авиации ВСУ на купянском направлении

Марочко: на купянском направлении активизировалась боевая авиация ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На купянском направлении активизировалась боевая авиация Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, накануне жители Харькова неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты. Также истребители пролетали в районе Чугуева. Эксперт обратил внимание, что ранее такой активности со стороны противника не наблюдалось.

Марочко отметил, что пилоты ВСУ держатся на безопасном для себя расстоянии, стараясь не входить в зону поражения российских средств противовоздушной обороны.

25 сентября в Минобороны сообщили, что Российские воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево под Днепропетровском. Также удалось уничтожить 33 беспилотных летательных аппарата.

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    Марина Совина
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