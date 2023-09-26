В ЛНР сообщили об активизации авиации ВСУ на купянском направлении

Марочко: на купянском направлении активизировалась боевая авиация ВСУ

На купянском направлении активизировалась боевая авиация Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, накануне жители Харькова неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты. Также истребители пролетали в районе Чугуева. Эксперт обратил внимание, что ранее такой активности со стороны противника не наблюдалось.

Марочко отметил, что пилоты ВСУ держатся на безопасном для себя расстоянии, стараясь не входить в зону поражения российских средств противовоздушной обороны.

25 сентября в Минобороны сообщили, что Российские воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево под Днепропетровском. Также удалось уничтожить 33 беспилотных летательных аппарата.