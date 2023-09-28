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13:55, 28 сентября 2023Ценности

Стилистка раскрыла россиянкам простые способы выглядеть дороже

Стилистка Анна Минина: базовый гардероб помогает выглядеть визуально дороже

Фото: Unsplash

Стилистка Анна Минина раскрыла россиянкам простые способы выглядеть визуально дороже. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам собеседницы издания, выглядеть статуснее помогает качественный базовый гардероб, а именно простые и сочетаемые между собой вещи. «К примеру, светлая прямая футболка или прямые брюки бежевого оттенка. Или, скажем, черный жакет. В общем, это те самые изделия, которые прослужат вам долго. Тренды меняются, а основа остается, и качество этой основы делает ваш образ дороже», — заявила она.

При этом Минина призвала обращать внимание на качественные швы и плотную натуральную ткань, а также избегать торчащих ниток, слишком тонкого трикотажа и откровенной синтетики.

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Кроме того, эксперт посоветовала дополнять образ подходящими аксессуарами. «Они необязательно должны быть трендовыми: вы всегда можете обратиться к классике. Но помните, что главная задача украшений — делать вас красивее, а не старше, или указывать на безвкусицу. Лучше меньше и скромнее, чем слишком много и вульгарно», — предупредила стилистка.

В заключение специалистка порекомендовала читать составы тканей, чтобы оценить срок службы вещей.

«Да, сейчас есть прекрасные заменители натуральным образцам, но хорошо знать их в лицо. Синтетика позволяет лучше держать форму и, как правило, может гармоничнее сидеть на вашей фигуре. Но в идеале, если составляющее синтетики будут 15-20 процентов в составе (полиэстер, спандекс, лайкра, полиамид, вискоза). А шерсть, лен, шелк и хлопок передовые бренды одежды все равно смешивают с синтетикой, чтобы ткань меньше мялась», — рассказала она.

Ранее стилистка назвала россиянкам удешевляющие образ ошибки в одежде. По словам специалистки, зрительно испортить внешний вид могут неудачные цвета предметов гардероба.

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    Екатерина Ештокина
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