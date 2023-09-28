Стилистка назвала россиянкам удешевляющие образ ошибки в одежде

Стилистка Анна Минина: неподходящая по размеру одежда удешевляет образ

Стилистка Анна Минина назвала россиянкам пять распространенных ошибок в одежде, которые удешевляют образ. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 28 сентября.

По словам специалистки, зрительно испортить внешний вид могут неудачные цвета предметов гардероба. «Цвет — один из прекрасных способов подчеркнуть вашу индивидуальность. Но также он может сыграть злую шутку с вашим образом. Старайтесь не сочетать, например, оранжевый с красным, черный с темно-синим и темно-коричневым. И еще немаловажный совет: не рекомендуется использовать в своем образе более трех оттенков, чтобы не перегружать и не делать его ляпистым», — рассказала Минина.

Кроме того, эксперт призвала не надевать откровенные наряды на деловые встречи, поскольку сексуальная одежда в неуместных ситуациях может показаться вульгарной. Помимо этого, собеседница издания посоветовала не нарушать пропорции тела и выбирать подходящие по размеру вещи.

«Женщины часто берут слишком маленький размер одежды, пытаясь влезть в заветную "эску". Это просто буквы. Берите тот размер, который будет не только комфортен, но еще и выгодно подчеркнет ваши достоинства», — рекомендовала стилистка.

Среди прочего, Минина добавила, что стоит избавиться от старой окисленной или потерявшей цвет бижутерии. В заключение она отметила важность качественного ухода за изделиями и регулярной химчистки.

«Очень заметно, когда у вас уже "уставшая" обувь или свитер в катышках. Или ваш любимый кардиган уже напоминает бабушкин. Старые пятна на одежде, неглаженая одежда — все это отнимает внешний лоск. Это хоть и последняя ошибка в списке, но далеко не последняя в жизни», — высказалась она.

Ранее в сентябре стилист Иван Субота перечислил россиянкам стрижки, которые не требуют укладки. В первую очередь в список вошла короткая сзади и по бокам головы и более удлиненная на макушке стрижка пикси.