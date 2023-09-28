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06:53, 28 сентября 2023Наука и техника

На Западе рассказали про «чудо-оружие» Украины

Forbes: ВСУ создают импровизированные БМП из-за нехватки техники

Фото: Reuters

Из-за нехватки боевых машин пехоты солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово оборудуют импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ, передвигающиеся с крайне низкой скоростью и обладающие одним пулеметом. Об этом написал военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Экс подчеркнул, что чудо-оружие Украины при определенных условиях «двигается со скоростью пешехода». Он уточнил, что военные трансформируют транспортеры МТ-ЛБ в боевые машины пехоты. Такая техника обладает в два раза более толстой броней, из-за чего БМП становится гораздо тяжелее. Эксперт добавил, что такие машины могут перевозить до восьми солдат.

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    Марина Совина
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