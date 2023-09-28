В российском регионе раскрыли способ получить десятки тысяч рублей из бюджета

На Чукотке появятся региональные награды для военных и народных дружинников

В Чукотском автономном округе (АО) решили расширить перечень региональных наград. Способ получить десятки тысяч рублей из окружного бюджета раскрыло ИА «Чукотка».

В рамках пленарного заседания осенней сессии Думы Чукотского АО депутаты поддержали предложение губернатора Чукотки Владислава Кузнецова ввести отличительный знак «За охрану государственных границ». Он будет присуждаться военнослужащим, работающим на приграничных территориях региона.

Кроме того, депутаты утвердили звание почетного народного дружинника — его смогут получить члены добровольческих формирований, принимающие участие в охране общественного порядка на Чукотке. Обе награды будут выдаваться с именными удостоверениями и предусматривают выплату в размере 30 тысяч рублей.

Начальник главного государственно-правового управления окружного правительства Олег Ивлев уточнил, что ограничений на выдачу наград не будет — жителей будут поощрять «по мере совершения поступков». Изменения вступят в силу после их публикации.

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