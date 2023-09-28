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21:58, 28 сентября 2023Из жизни

Мужчина разделся в аэропорту и начал нападать на пассажиров

В аэропорту Бен-Гурион голый мужчина начал рычать и нападать на пассажиров

Фото: Manuel Schneider / Wikimedia

В израильском аэропорту на пассажиров стал нападать голый мужчина. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В среду, 27 сентября, неизвестный мужчина разделся в зале ожидания аэропорта Бен-Гурион и начал вести себя агрессивно. Он кричал, рычал, хлопал себя руками по телу и опрокидывал столики в кафе. В какой-то момент он начал агрессивно вести себя с пассажирами и нападать на них. Мужчина успел ударить двух человек.

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Спустя непродолжительное время вмешались сотрудники службы безопасности аэропорта. Нарушителем порядка оказался 30-летний житель города Кирьят. Мужчину скрутили и передали полиции. Полицейские, в свою очередь, доставили его в клинику Тель а-Шомер для освидетельствования и оказания помощи.

По словам администрации аэропорта, они впервые столкнулись с подобным случаем.

Ранее сообщалось, что сотрудница аэропорта на Филиппинах украла у пассажира и проглотила 300 долларов. После жалобы мужчины на кражу женщину отследили по камерам видеонаблюдения и уволили.

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    Антонина Черташ
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