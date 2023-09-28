Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:30, 28 сентября 2023Экономика

В России перестанут считать ОАЭ офшором

Минфин РФ исключит ОАЭ из списка офшоров после пересмотра налогового соглашения

Фото: Unsplash

Минфин готов исключить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из черного списка офшоров после того, как Москва и Абу-Даби пересмотрят соглашение об избежании двойного налогообложения, по которому есть спорные вопросы, ответил замминистра финансов России Алексей Сазанов на вопрос Forbes на VII Московском финансовом форуме.

«Если будет [пересмотрено] соглашение, последует работа над списком офшоров. Само наличие соглашения означает, что те основания, по которым страна была включена в список офшоров, остались в прошлом», — заявил Сазанов. По его словам, сторонам осталось договориться по «двум-трем вопросам», однако все они принципиальные и важные.

Как поясняет Forbes, ОАЭ остается одной из немногих дружественных стран в черном списке офшоров Минфина. Компании со структурами в государствах из этого перечня не могут рассчитывать в России на государственные субсидии и некоторые налоговые льготы. При этом более трех тысяч российских компаний имеют юрлица в Арабских Эмиратах.

Материалы по теме:
Самая дорогая компания Европы подсадила весь мир на уколы для похудения. Как она заработала миллиарды на слабостях людей?
Самая дорогая компания Европы подсадила весь мир на уколы для похудения.Как она заработала миллиарды на слабостях людей?
27 сентября 2023
В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают спасать госкомпанию?
В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают спасать госкомпанию?
26 сентября 2023

Ранее Bloomberg сообщал, что российские миллиардеры под давлением властей начали «репатриировать свои богатства» — с начала военного конфликта на Украине бизнес перерегистрировал из Европы в Россию активы минимум на 50 миллиардов долларов.

Как отмечает Bloomberg, перевод активов во многом связан с изменением налоговой политики. Так, по их данным, соглашение об избежании механизма двойного налогообложения было приостановлено российскими властями как раз для того, чтобы для бизнеса стало непрактично оставаться в недружественных юрисдикциях, таких как Европа. Кроме того, российские власти затруднили компаниям выплату дивидендов или продажу активов организациям, зарегистрированным в таких юрисдикциях.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Российский летчик назвал особенности Су-57

    Уголовное дело в отношении участников банды «Саранские» передано в суд

    Мужчина вышел из комы за несколько часов до отключения системы жизнеобеспечения

    Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха

    Минздрав России заявил о росте заболеваемости COVID-19

    Предложившего поиграть детям и изнасиловавшего их 9 лет назад россиянина осудили

    Туристы отправились в свадебное путешествие и нашли в номере скрытую камеру

    Полиция навестила Бритни Спирс из-за ее танцев с ножами

    Власти Грузии призвали не допустить украинизации или афганизации страны

    В Армении пообещали выделить финансовую помощь переселенцам из Карабаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости