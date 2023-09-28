В России перестанут считать ОАЭ офшором

Минфин РФ исключит ОАЭ из списка офшоров после пересмотра налогового соглашения

Минфин готов исключить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из черного списка офшоров после того, как Москва и Абу-Даби пересмотрят соглашение об избежании двойного налогообложения, по которому есть спорные вопросы, ответил замминистра финансов России Алексей Сазанов на вопрос Forbes на VII Московском финансовом форуме.

«Если будет [пересмотрено] соглашение, последует работа над списком офшоров. Само наличие соглашения означает, что те основания, по которым страна была включена в список офшоров, остались в прошлом», — заявил Сазанов. По его словам, сторонам осталось договориться по «двум-трем вопросам», однако все они принципиальные и важные.

Как поясняет Forbes, ОАЭ остается одной из немногих дружественных стран в черном списке офшоров Минфина. Компании со структурами в государствах из этого перечня не могут рассчитывать в России на государственные субсидии и некоторые налоговые льготы. При этом более трех тысяч российских компаний имеют юрлица в Арабских Эмиратах.

Ранее Bloomberg сообщал, что российские миллиардеры под давлением властей начали «репатриировать свои богатства» — с начала военного конфликта на Украине бизнес перерегистрировал из Европы в Россию активы минимум на 50 миллиардов долларов.

Как отмечает Bloomberg, перевод активов во многом связан с изменением налоговой политики. Так, по их данным, соглашение об избежании механизма двойного налогообложения было приостановлено российскими властями как раз для того, чтобы для бизнеса стало непрактично оставаться в недружественных юрисдикциях, таких как Европа. Кроме того, российские власти затруднили компаниям выплату дивидендов или продажу активов организациям, зарегистрированным в таких юрисдикциях.