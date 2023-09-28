Главком ВСУ рассказал представителю НАТО о ситуации на фронте

Главком ВСУ Залужный рассказал представителю НАТО Каволи о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о прошедшем разговоре с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Военачальник пояснил, что в ходе беседы он «подробно ознакомил коллегу с обстановкой на фронте и первоочередными потребностями Вооруженных сил Украины». Также Залужный отметил, что считает приоритетным вопрос усиления противовоздушной обороны страны.

Ранее украинская служба «Би-би-си» сообщила, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери юга страны. Издание сообщило, что дело идет полтора года, а главкома уже вызывали на беседу со следователями.