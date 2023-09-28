Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:51, 28 сентября 2023Мир

Песков раскрыл подробности встречи Путина с Хафтаром

Песков подтвердил встречу Путина с Хафтаром

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин встречался с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, стороны обсуждали Ливию и ситуацию в регионе в целом.

Ранее о встрече Путина с Хафтаром сообщила Ливийская национальная армия. В заявлении говорится, что в переговорах также участвовал министр обороны России Сергей Шойгу. В армии также рассказали, что в составе делегации, встречающей Хафтара, был заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Командующий ЛНА прибыл в Россию во вторник, 26 сентября. Сообщалось, что в ходе официального визита состоялись переговоры с российскими ответственными лицами по поводу развития событий в Ливии.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл подробности встречи Путина с Хафтаром

    В отношении порвавшей полицейскому рубашку россиянки возбудили дело

    Земля в США раскололась на гигантские трещины

    Франция рассмотрит производство вооружений на Украине вместо их поставки

    Врач рассказал о бесполезных при лечении сухого и влажного кашля средствах

    Певица разделась на сцене перед песней о нелюбви к своему телу

    Уголовное дело в отношении участников банды «Саранские» передано в суд

    Мужчина вышел из комы за несколько часов до отключения системы жизнеобеспечения

    Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха

    Минздрав России заявил о росте заболеваемости COVID-19

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости