Песков раскрыл подробности встречи Путина с Хафтаром

Песков подтвердил встречу Путина с Хафтаром

Президент России Владимир Путин встречался с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, стороны обсуждали Ливию и ситуацию в регионе в целом.

Ранее о встрече Путина с Хафтаром сообщила Ливийская национальная армия. В заявлении говорится, что в переговорах также участвовал министр обороны России Сергей Шойгу. В армии также рассказали, что в составе делегации, встречающей Хафтара, был заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Командующий ЛНА прибыл в Россию во вторник, 26 сентября. Сообщалось, что в ходе официального визита состоялись переговоры с российскими ответственными лицами по поводу развития событий в Ливии.