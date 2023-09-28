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08:43, 28 сентября 2023Мир

В НАТО обеспокоились защитой подводной инфраструктуры из-за «Северных потоков»

Bloomberg: НАТО создаст сеть морских датчиков из-за подрыва «Северных потоков»

Фото: Roni Lehti / Lehtikuva / Reuters

Из-за опасений атак на объекты морской инфраструктуры со стороны российского флота после подрыва газопроводов «Северный поток», страны НАТО намерены создать сеть морских датчиков и дронов, которая могла бы в режиме реального времени обнаруживать подозрительную активность вблизи критически важной подводной инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg.

«Цель [инициативы] состоит в том, чтобы выявлять подозрительное поведение вокруг подводной инфраструктуры [стран НАТО] по мере возникновения угрозы и делиться этой информацией с правительствами и частными операторами», — объяснили суть проекта обозреватели агентства.

Согласно новой концепции, после обнаружения потенциальной угрозы специальными датчиками на объектах инфраструктуры, таких как оптоволоконные подводные кабели и газопроводы, НАТО будет отправлять воздушные, надводные и подводные дроны для перехвата и сопровождения подозрительных целей.

Краеугольным камнем такой системы станет искусственный интеллект, который по замыслу создателей должен будет научиться определять рост подозрительной активности в море в режиме реального времени. Для первичной апробации этой инициативы члены НАТО уже проводят совместные учения и испытания этой системы.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что спецслужбы США замели следы своего участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Журналист также привел информацию об отчетах по диверсии. Отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу, он поддерживал контакт с Байденом и организаторами теракта.\

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    Виктория Кондратьева
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