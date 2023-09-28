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16:22, 28 сентября 2023Среда обитания

Риелтор лишила жилья семью с больным ребенком

Риелтор из Нижнего Новгорода лишила квартиры семью с больным ребенком

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде семья с больным ребенком лишилась трехкомнатной квартиры из-за риелтора. Специалистка по недвижимости заняла собственнице деньги, а затем забрала их жилье себе, сообщает канал НТВ.

Больше года назад владелице квартиры Марине Жизняковой потребовались средства на лечение дочери. Она обратилась к риелтору Анастасии Ивановой через объявление в газете и заняла у нее 600 тысяч рублей. Женщины подписали договор займа под залог квартиры, при этом Жизнякова не знала, на какую именно сделку соглашается.

Марина выплачивала долг с задержкой, но, по ее словам, вопрос удалось решить с риелтором на словах. После семья отдавала по 40 тысяч рублей в месяц. Через некоторое время Жизнякова узнала по платежке за ЖКУ, что больше не владеет квартирой. Иванова переписала объект на себя на основании просрочки.

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Риелтор предложила бывшим владельцам продолжить жить в квартире, подписав договор аренды. Затем выяснилось, что семья якобы должна Ивановой три миллиона рублей вместо изначальной суммы. Мать Марины заявила, что в один из визитов Анастасия попросила ее телефон, чтобы сделать звонок. Позже женщина обнаружила, что с ее номера на номер риелтора было отправлено сообщение, в котором речь идет о втором займе.

Семья отказалась выплачивать долг. Сейчас Жизнякова пытается доказать в суде, что договор займа был составлен не в ее пользу, а три миллиона рублей на ее счет не поступали. В свою очередь, Иванова утверждает, что заемщики хотят незаконно отобрать ее жилье.

Ранее пожилая москвичка лишилась сбережений и квартиры из-за мошенников. На протяжении двух месяцев женщине звонили якобы сотрудники МФЦ, ФСБ и Центробанка и уговаривали ее перевести все деньги на их счет в целях безопасности.

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    Александра Качан
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