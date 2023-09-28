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11:48, 28 сентября 2023Из жизни

Мужчина застрял в лифте и лишился части зарплаты

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Житель Индии потерял деньги из-за неисправного лифта. Об этом он рассказал пользователям на платформе Reddit.

Пользователь под ником OPIUmTUXEDO с утра поднимался в офис, который находится на седьмом этаже, и застрял в лифте. Индиец не смог дозвониться до коллег и администрации здания, но у него получилось связаться с отделом кадров и рассказать, что произошло. HR-специалисты оповестили технический отдел, но мастер по обслуживанию лифтов сумел освободить его лишь через три часа.

Однако когда мужчина наконец дошел до рабочего места, менеджер сообщил ему, что в системе уже отметили его неявку и из зарплаты вычтут деньги за один день. Мужчина сказал начальнику, что в таком случае он отправится домой, но тот упрекнул его в отсутствии рабочей этики и напомнил, что им не хватает персонала. После этого автору поста начали угрожать дополнительными санкциями и штрафами, если он откажется работать. В HR ему сказали, что он выдумывает оправдания и демонстрирует отсутствие мотивации. Пользователь записал несколько бесед на диктофон и намерен подать жалобу вышестоящему начальству.

Мужчина также отметил, что лифт в здании плохо работал уже несколько недель: он стал останавливаться между этажами и блокировать двери. Сотрудники офиса оповестили администрацию о проблеме, однако никто не занялся ремонтом.

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Комментаторы поддержали автора и посоветовали ему сменить работу. «Что за ерунда? Твоя компания, наоборот, должна предложить тебе компенсацию за этот случай», — написал один пользователь. Другой читатель отметил, что атмосфера в офисе «кажется токсичной» и напомнил мужчине, что «корпоративный мир ему не друг».

Ранее сообщалось о жительнице Китая, которая одновременно числилась сотрудником в 16 компаниях и получала в них зарплату. При этом женщина никогда не ходила на работу и ничего не делала.

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    Алиса Дмитриева
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