Глава Минфина Силуанов о ценах: если не покупать, то нормальные

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов оценил ситуацию с ценами фразой «если не покупать, то нормальные». Об этом он заявил во время пленарного заседания Московского финансового форума.

В рамках выступления глава ведомства также заявил, что курс национальной валюты должен быть предсказуемым: кому-то в государстве необходимо, чтобы рубль был сильным, а кому-то — слабым, а Минфин работает над тем, чтобы рубль был стабильным. Аналогично Силуанов высказался о принципах составления бюджета страны.

«Мне кажется, когда мы говорим "рост", "инфляция", "цены на нефть", "бюджет". Ну, бюджет не должен ориентироваться на прогнозы. Он должен быть сбалансированным и устойчивым вне зависимости от любых прогнозов», — пояснил он.

Насчет цен в рамках пленарной сессии форума высказалась и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, повышение ключевой ставки до 13 процентов оказалось эффективным для сдерживания ослабления рубля. Если бы денежно-кредитная политика регулятора была мягче, курс рубля был бы ниже, добавила она.

«Мы повысили ключевую ставку. Да, это не дает такой импульс, как когда у нас полностью было открыто движение капитала. Но если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5-8,5 процента, курс был бы гораздо более слабым», — сказала Набиуллина.

По словам Набиуллиной, целевой показатель по инфляции в четыре процента менять нельзя, так как «тогда ориентиры пропадают совсем — ни курс, ни инфляция». Рост цен в России будет постепенно замедляться и достигнет текущей цели, добавила она.