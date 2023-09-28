Собянин заявил об экономической войне восточных стран с Россией

Собянин заявил, что восточные страны ведут с Россией экономическую войну

Российская экономика развернулась на Восток, но рынки азиатских стран оказались «еще более жесткими», чем западные, — в этих странах тоже развернули с Россией «серьезную экономическую войну», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводит РБК.

Западные страны своими санкциями отрезали Россию от передовых технологий, но и на Востоке их «никто не хочет дарить», подчеркнул глава столицы. Азиатские страны не делятся разработками ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники.

«Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии — покупайте в целом продукт. Мы говорим: да нет, нам нужны в лучшем случае комплектующие, которые мы заменим в скором времени. Нам говорят: мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере, не собираемся по нормальным ценам. Вот двойная цена — пожалуйста», — сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, правительства восточных стран также часто предоставляют своим компаниям различные преференции, «дают своим производителям, по сути, демпинг» (продажу по искусственно заниженным ценам). Собянин призвал учиться на этом опыте торговых отношений России с Азией и учитывать его при планировании экономики, как федеральной, так и региональной.

Ранее Reuters сообщал, что в июле средняя цена российской нефти в индийских портах составила 68,09 доллара за баррель, что стало минимумом за полтора года, то есть с момента, когда роль Индии в российском экспорте резко возросла. Речь идет не о той стоимости, что прописывается в потолке цен на нефть и отражается в статистике Минфина, а о цене для покупателя, которая включает доставку и страховку. Основные конкуренты России продавали нефть Индии в июле дороже — 72,69 доллара за баррель нефти из Ирака и 81,68 доллара за сырье из Саудовской Аравии.