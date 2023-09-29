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19:36, 29 сентября 2023Мир

Захарова указала МАГАТЭ на необоснованные обвинения против России

Захарова: резолюция МАГАТЭ содержит необоснованные обвинения против России

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Резолюция 67-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) содержит необоснованные обвинения против России. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в заявлении на сайте ведомства.

Она отметила, что резолюция «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине» была принята под давлением США и их союзников путем голосования, которое сопровождалось «характерным для Запада шантажом, интригами и запугиванием отдельных стран».

«Упомянутая резолюция носит необязывающий характер, ее положения не будут выполняться Россией, а ссылки на нее в документах сделают их политически и юридически ничтожными для нас. Приветствуем решение всех государств-членов МАГАТЭ, отказавших этой резолюции в поддержке», — отметила дипломат.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил деятельность МАГАТЭ. По его словам, глава агентства Рафаэль Гросси придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине и понимает, что МАГАТЭ — не политическая организация.

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    Семен Александров
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