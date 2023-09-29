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10:56, 29 сентября 2023Бывший СССР

Карабахским военным разрешат служить в армии Армении

Минобороны Армении: карабахским военным разрешат служить в армии

Фото: Reuters

Военным непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) разрешат служить в армии Армении. Об этом заявил замглавы Минобороны страны Арман Саркисян, цитирует ТАСС.

«Мы очень хотим, чтобы военнослужащие армии обороны [НКР] продолжили службу по линии Минобороны Армении, поскольку они являются нашими соотечественниками и их опыт, военные знания послужат ВС Армении», — сказал он на брифинге.

Ранее глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Населению региона было предложено изучить представленные Азербайджаном условия реинтеграции для принятия решения о возможности пребывания в Карабахе.

19 сентября азербайджанское Минобороны объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на карабахской территории. Целями операции являлись нейтрализация военной инфраструктуры региона и восстановление конституционного строя Азербайджана.

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