Бывший футболист «Локомотива» пригрозил совершить суицид на мосту во Франции

Экс-футболист «Локомотива» Бека-Бека угрожает совершить суицид на мосту в Ницце

Бывший игрок «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожает совершить суицид. Об этом сообщает RMC Sport.

22-летний футболист в данный момент стоит на краю моста Маньян высотой 100 метров, расположенного на трассе в Ницце во Франции, и грозит совершить суицид. Отмечается, что причиной этого поступка мог стать разрыв отношений с девушкой.

На место происшествия уже прибыли оперативные службы и психологи. Движение по мосту перекрыто, на подъездах образовалась пятикилометровая пробка. Отмечается, что игрок «Ниццы» Кефрен Тюрам связался с девушкой Бека-Бека, она также направляется к месту событий.

Хавбек перешел в «Локомотив» летом 2021 года из французского «Кана». В 2022 году он перешел в «Ниццу». Полузащитник также известен по выступлениям за молодежную, юношескую и олимпийскую сборные Франции.