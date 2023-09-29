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19:00, 29 сентября 2023Силовые структуры

Сына российского чиновника заподозрили в хищении миллионов рублей из бюджета

В Чувашской Республике сына министра транспорта заподозрили в хищении из бюджета

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Чувашской Республике сына министра транспорта заподозрили в хищении десятков миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина владел компанией «Ярд», которая в обход тендеров получала подряды от регионального Минтранса. В этой схеме участвовала еще одна фирма под названием «Дорстар», которая и передавала госконтракты. Периодически сын чиновника получал почти 100% суммы заказа, а ответственность оставалась на «Дорстаре».

На компании обратили внимание после того, как те не завершили часть проектов по ремонту дорог. При этом проекты уже были оплачены. 27 сентября силовики пришли с обысками в кабинет министра, а также в квартиру и офис его сына.

Ранее на Камчатке задержали заместителя главы Вилючинска за махинации с госконтрактом.

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