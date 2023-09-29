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20:22, 29 сентября 2023Интернет и СМИ

Американский ведущий удивился числу сдающихся в плен бойцов ВСУ

Ведущий из США Моррис словами «это невероятно» описал сдачу в плен бойцов ВСУ

Кадр: Redacted / YouTube

Бывший телеведущий и блогер из США Клейтон Моррис удивился числу сдающихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). На эту тему он высказался на своем YouTube-канале Redacted.

По словам Морриса, он и его команда на протяжении последних недель отслеживали «бесчисленные сообщения» о сдаче в плен украинских военнослужащих. Он описал ситуацию словами «Украина сдается», указав, что к такому шагу прибегают десятки тысяч бойцов ВСУ.

«Это невероятно, правда? Западные СМИ не хотели бы, чтобы вы узнавали эту информацию», — заявил американский ведущий, прежде чем показать кадры со сдачей в плен украинских солдат.

Ранее сообщалось, что около десяти тысяч бойцов ВСУ сдались России с помощью радиоволны 149.200 «Волга», которую запустили в середине лета. Уточнялось, что пленные были накормлены и получают необходимую медицинскую помощь.

Перед этим стало известно, что в Донецкой народной республике сдалась в плен новая группа украинских военнослужащих. На опубликованных кадрах бойцы ВСУ выходят с поднятыми руками, а на вопрос о том, почему они сдались, один из них отвечает, что устал воевать.

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    Олег Давыдов
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