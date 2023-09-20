Стало известно о новой сдавшейся в плен группе бойцов ВСУ

РИА: в ДНР новая группа бойцов ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи

Новая группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории специальной военной операции (СВО) по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200.

Также в распоряжении агентства появилось видео, на котором двое украинских солдат сдаются в плен российским бойцам. На кадрах видно, как бойцы ВСУ выходят с поднятыми руками, а на вопрос о том, почему они сдались, один из них отвечает, что устал воевать.

Ранее стало известно, что в Херсонской области на левобережье российские военные взяли в плен украинскую вооруженную группу. Как рассказал советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в группе восемь бойцов и подобные сдачи в плен происходят все чаще. Сальдо полагает, что это происходит из-за понимания украинскими военными того факта, что их жизни ничего не значат для руководства страны.