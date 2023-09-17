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13:01, 17 сентября 2023Бывший СССР

В Херсонской области взяли в плен украинскую вооруженную группу

Сальдо: российские военные взяли в плен группу боевиков ВСУ в Херсонской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Херсонской области на левобережье российские военные взяли в плен украинскую вооруженную группу. Об этом в воскресенье, 17 сентября, в своем Telegram-канале сообщает советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

По его словам, в группе восемь бойцов и подобные сдачи в плен происходят все чаще. Сальдо полагает, что это происходит из-за понимания украинскими военными того факта, что их жизни ничего не значат для руководства страны.

«Недавно один из областных военкомов на подконтрольной Киеву территории рассказал, что из мобилизованных прошлой осенью в строю осталось 10 процентов. Остальные просто послужили пушечным мясом (...) А вот те, кто сдался в плен, сохранят свои жизни. Это реальный выход», — заявил Владимир Сальдо.

14 сентября сообщалось, что группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась без боя в плен у Времевского выступа в Запорожской области.

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    Владимир Седов
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