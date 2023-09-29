Плющенко купил Mercedes-Benz в кредит

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко купил автомобиль в кредит. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что спортсмен приобрел для семейного пользования Mercedes-Benz V-класса, средняя стоимость которого составляет 15-20 миллионов рублей. При этом данную покупку он взял в кредит сроком на пять лет под 14 процентов годовых.

Кроме того, уточняется, что Плющенко пришлось оформлять машину в залог в банке.

Ранее в сентябре Айза решила продать Porsche Cayenne за 12 миллионов рублей. 38-летняя исполнительница опубликовала объявление с фото автомобиля упомянутой марки 2020 года выпуска. Авторы Telegram-канала выяснили, что его пробег составляет 6,5 тысячи километров.