Айза решила продать Porsche Cayenne за 12 миллионов рублей

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) решила продать свою люксовую машину за миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

38-летняя исполнительница опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) объявление с фото автомобиля Porsche Cayenne 2020 года выпуска. Авторы Telegram-канала выяснили, что его пробег составляет 6,5 тысячи километров.

При этом уточняется, что Айза не управляла транспортным средством, а передвигалась на нем с личным водителем. С продажи иномарки артистка планирует получить 12 миллионов рублей.

В августе телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева также решила продать свой первый спорткар. Тогда знаменитость заявила, что речь идет об автомобиле Lamborghini Aventador, который она приобрела три года назад. При этом инфлюэнсерша отметила, что ей трудно прощаться с ним.