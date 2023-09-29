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13:25, 29 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о тайной подготовке властей Молдавии к вступлению в НАТО

Экс-глава Гагаузии Влах: власти Молдавии тайно готовятся к вступлению в НАТО

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) тайно готовится к вступлению страны в НАТО. Об этом заявила экс-глава Гагаузии Ирина Влах в своем Telegram.

«Депутаты от PAS тайно разрабатывают пакет законодательных инициатив, которые позволят Республике Молдова вступить в НАТО по модели Швеции и Финляндии», — написала она.

По ее словам, в процессе подготовки в вступлению Кишинев не станет проводить референдум. «Полное отсутствие прозрачности и тьма разума — в этом вся суть правления PAS», — заявила Влах.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал власти республики развернуть агитацию о пользе членства в НАТО для населения, большинство которого против отмены закрепленного в конституции нейтралитета. «Население не знает, что значит НАТО», — сказал он.

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